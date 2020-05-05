كتلة حنان الفتلاوي: خلافات تشكيل الحكومة في طريقها للتهدئة

2020/05/05 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد كتلة إرادة برئاسة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، أن خلافات تشكيل الحكومة في طريقها للتهدئة ، مبينة ان بعض الأسماء التي رشحت في كابينة مصطفى الكاظمي عليها مؤاخذات سيتم استبدالها خلال الساعات القليلة القادمة.وقال النائب عن الكتلة عبد عون العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الساعات القادمة سيشهد انفراجة كبيرة بشان التشكيلة الوزارية المزمع التصويت […]

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