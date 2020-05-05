القوات الأمنية تعلن تطهير مكيشيفة بالكامل وتدمير مضافات فيها

2020/05/05 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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القوات الأمنية تعلن تطهير مكيشيفة بالكامل وتدمير أنفاق تابعة لداعش

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

كشفت قيادة الحشد العشائري، في جنوب مدينة الموصل، الثلاثاء (05 ايار 2020)، حقيقة قيام عناصر من تنظيم داعش بفرض ’’إتاوات’’ على سكان محافظة نينوى.

وقال قائد الحشد العشائري، العميد إبراهيم المرسومي، في حديث

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (5 أيار 2020)، انطلاق عملية عسكرية لتفتيش منقطة مكيشيفة والمناطق المحيطة بها في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قيادة عمليات صلاح ال

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت خلية الإعلام الحربي، الثلاثاء، مقتل 4 منتسبين و3 من عناصر تنظيم داعش بحادثتين متفرقتين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "قوة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين

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