تسيير رحلة برية لنقل 73 عراقياً من العالقين في الكويت إلى البصرة

2020/05/05 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (05 ايارا 2020)، تسيير رحلة برية لنقل 73 عراقياً عالقاً في الكويت إلى البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة البصرة تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر لإعادة (73) مواطناً".

بغداد اليوم -بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء (5 أيار 2020)، اقوال متهم قام بقتل مالك مكتب لبيع الفواكه والخضر في علوة جميلة عبر طعنه بسكين داخل شقة في مجمع بسماية السكني.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ا

بغداد اليوم- متابعة

تبنى تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء (5 أيار 2020)، هجوم ناحية مكيشيفة شمالي سامراء، الذي وقع السبت، وراح ضحيته عدد من القوات الأمنية والحشد الشعبي.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن "عناصر التنظيم اقتحموا ا

بغداد اليوم- بغداد

ابدى نائب رئيس اركان البيشمركة قارمان كمال، الثلاثاء (05 ايار 2020)، استعداد قواته للتعاون مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تحركات تنظيم داعش.

وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم)، "هنالك تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع في

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