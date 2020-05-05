حكومة كردستان تناقش اليوم بدء الدوام الرسمي وزيارة الوفد الكردي إلى بغداد

2020/05/05 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر حكومي من إقليم كردستان، الثلاثاء (05 أيار 2020)، بأن مجلس الوزراء في الإقليم سيعقد اليوم اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس وزراء اقليم كردستان سيعقد، اليوم الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي على قاعة سعد عبدالله في مدينة اربيل لمناقشة عدد من الملفات المهمة".

وأضاف، أن "مجلس وزراء اقليم كردستان سيناقش خلال الاجتماع بدء الدوام الرسمي في الدوائر والاوساط التعليمية، وموضوع زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى العاصمة بغداد".

وأوضح، أن "مجلس الوزراء سيناقش ايضا موضوع توفير رواتب الموظفين وتقليل المصاريف وزيادة الواردات الحكومية وتقليل نفقات غير الضرورية".

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، أن محافظة ديالى بخطر "حقيقي"، فيما أشار الى أنها تقع على هامش اهتمامات الحكومة في بغداد.

وقال الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى خاصرة العراق وبوابته ال

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في مطار بغداد الدولي، الثلاثاء (5 أيار 2020)، باكتمال وصول الرحلات المخصصة لنقل النواب إلى العاصمة، لحضور جلسة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرتي نو

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلااثاء: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بمقدار 3.9 ألف إصابة جديدة، ليصل إجمالي ال

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