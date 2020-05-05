تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا وحالتي شفاء في النجف الاشرف

2020/05/05 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفايروس كورونا، كما سجلت شفاء مصابين اثنين.وقالت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 182 فحصاً لحالات مشتبه بها ومن ضمنها 61 نموذجاً من نماذج المسح العشوائي و8 نماذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة”.وأضافت، أنه “تبين من خلال

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