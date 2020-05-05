نائب بالفتح: سجلنا ملاحظات على التشكيلة الوزارية وقد تتغير بعض الاسماء

2020/05/05 | 13:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن المكون الشبكي ضمن تحالف الفتح قصي الشبكي، الثلاثاء، وجود بعض الملاحظات على اسماء الوزراء ...

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