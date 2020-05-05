رونالدو يعود إلى إيطاليا والكالتشيو قد يلغى غدا

2020/05/05 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد كريستيانو رونالدو إلى تورينو للالتحاق بفريقه يوفنتوس، تزامنا مع معاودة التمارين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن مسألة استئناف الدوري الإيطالي محسومة، وقد يتم إلغاؤه في أي وقت.

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