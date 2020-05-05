سائرون: مفاوضات تشكيل الحكومة لم تحسم بعد وقد تؤدي الى فشل الكاظمي

2020/05/05 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، عدم حسم الخلافات السياسية بشان اختيار الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان استمرار الخلافات قد تفشل الكاظمي في البرلمان.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات بشأن اسماء الوزراء والحصص الانتخابية لكل كتلة مازال مستمرا ولم يحل”.واضاف ان “المفاوضات مستمرة وقد تتعثر بسبب اصرار […]

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