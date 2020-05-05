روحاني: العراق والمياه الخليجية يشهدان محاولات أمريكية لزعزعة الأمن

2020/05/05 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء (05 ايار 2020)، أن العراق والمياه الخليجية يشهدان محاولات أمريكية لزعزعة الأمن.

وقال روحاني خلال اتصال هاتفي برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إن "هناك محاولات أمريكية في العراق والمياه الخليجية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".





وأكد الجانبان خلال الاتصال، على "ضرورة تخفيف التوتر في كل ارجاء العالم في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وأن تتحلى العلاقات بين الدول بالحالة الانسانية".

وشدد الجانبان على ضرورة "اقرار السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة المشاورات الثنائية في هذا المجال".

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

توقع النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الثلاثاء، أن تكون الأغلبية داخل مجلس النواب مع تمرير الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما رجح سقوط بعض الوزراء من المرشحين بالتصويت.

وقال صروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، أن محافظة ديالى بخطر "حقيقي"، فيما أشار الى أنها تقع على هامش اهتمامات الحكومة في بغداد.

وقال الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى خاصرة العراق وبوابته ال

بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر حكومي من إقليم كردستان، الثلاثاء (05 أيار 2020)، بأن مجلس الوزراء في الإقليم سيعقد اليوم اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس وزراء اقليم كردستان سيعق

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