مسؤول بصحة الرصافة: ظهور 6 إصابات بكورونا بعد فحص 5 منازل لملامسين في منطقة الشعب (فيديو)

2020/05/05 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدث أخصائي الصحة العامة والأوبئة في دائرة صحة الرصافة، الطبيب وسام حسين التميمي، عن إصابة 6 أشخاص...





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