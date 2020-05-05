2020/05/05 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تحدث أخصائي الصحة العامة والأوبئة في دائرة صحة الرصافة، الطبيب وسام حسين التميمي، عن إصابة 6 أشخاص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول بصحة الرصافة: ظهور 6 إصابات بكورونا بعد فحص 5 منازل لملامسين في منطقة الشعب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
تحدث أخصائي الصحة العامة والأوبئة في دائرة صحة الرصافة، الطبيب وسام حسين التميمي، عن إصابة 6 أشخاص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول بصحة الرصافة: ظهور 6 إصابات بكورونا بعد فحص 5 منازل لملامسين في منطقة الشعب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول بصحة الرصافة: ظهور 6 إصابات بكورونا بعد فحص 5 منازل لملامسين في منطقة الشعب (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).