الأمن النيابية: سنشتري ’’أس 400’’ من روسيا إذا لم تساعدنا أمريكا بتطوير دفاعنا الجوي

2020/05/05 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء (05 أيار 2020)، أن العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة روسية متطورة لحماية أجوائه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، قوله إن "العراق يتجه الى شراء منظومة أس 300 وأس 400 من روسيا لكي يؤمن أجوائه من أي اعتداء خارجي"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم إسناد الجانب الأميركي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه الى شراء هذه المنظومة الروسية".

وأضاف رضا، أن "العراق يحتاج الى بناء الدفاع الجوي لحماية سمائه وسيادته، ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية"، مبيناً أن "هناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة وكذلك منظومة دفاع روسية يصل مداها الى عشرين كيلو متراً فقط، وهي غير فعالة أيضا".

وأشار الى أن "لجنة الأمن والدفاع تلعب دوراً رقابياً وتشريعياً لرفع معنويات القوات الأمنية ومتابعة احتياجاتها مع السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الأموال اللازمة في الموازنة وتقديم الاستشارة خاصة في المجال الاستخباري من خلال استضافة القادة الأمنيين ومتابعة الواقع الميداني معهم".

وكانت لجنة الدفاع والأمن النيابية، قد أعلنت في وقت سابق، أن العراق استأنف مفاوضاته مع موسكو بشأن شراء أنظمة "أس-300".

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الثلاثاء (05 ايار 2020)، تطهير ناحية مكيشيفة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين بالكامل.

وقالت الهياة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحشد والقوات الأمنية يطهران ناحية مكيشيفة بالكامل ويدم

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كشفت قيادة الحشد العشائري، في جنوب مدينة الموصل، الثلاثاء (05 ايار 2020)، حقيقة قيام عناصر من تنظيم داعش بفرض ’’إتاوات’’ على سكان محافظة نينوى.

وقال قائد الحشد العشائري، العميد إبراهيم المرسومي، في حديث

بغداد اليوم – صلاح الدين

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وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قيادة عمليات صل

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