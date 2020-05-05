الحشد والقوات الأمنية يعلنان تطهير مكيشيفة بالكامل

2020/05/05 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ناحية مكيشيفة بالكامل، فيما دمرت عددا من المضافات التابعة لداعش.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “العملية التي نفذت صباح اليوم من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مكيشيفة في محافظة صلاح الدين تمكنت من مسح وتطهير الناحية بالكامل […]

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