ما السبب وراء فشل “إيرباص A380” أكبر طائرة ركاب بالعالم؟

2020/05/05 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لا يوجد هناك تجربة مشابهة لرؤية طائرة “إيرباص A380” لأول مرة، إذ أنها أكبر طائرة ركاب بُنيت على الإطلاق.وتتميز الرحلات بهذه الطائرات بكونها مريحة، وهي ميزة جيدة عند السفر لما يصل إلى 16 ساعة.وتوفر مقصوراتها مساحات واسعة جعلتها الطائرة المفضلة لدى الركاب والطاقم على حدٍ سواء.ومع ذلك، لم تحبها […]

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