2020/05/05 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدث أخصائي الصحة العامة والأوبئة في دائرة صحة الرصافة، الطبيب وسام حسين التميمي، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا بعد إجراء فحوصات المسح الوبائي لعشرة أشخاص في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.وقال التميمي في مقطع مصور، بثه على صفحته في “فيسبوك”، إن “فرق المسح الميداني أجرت الفحوصات لحالة ملامسة لمصاب بكورونا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. مسح وبائي في بغداد يكشف عن نتائج خطيرة.. 6 إصابات بكورونا في أول 5 منازل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. مسح وبائي في بغداد يكشف عن نتائج خطيرة.. 6 إصابات بكورونا في أول 5 منازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).