“كورونا” في العراق.. لا تراجع بالتجمعات البشرية والمصابين في تزايد

2020/05/05 | 13:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خليةُ الأزمة في #العراق، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الوبائي لا يزال خطراً وسيئاً، في ظل استمرار التجمعات البشرية وإقامة المناسبات.وقال عضو الخلية جاسم الفلاحي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية: إن «جائحة “#كورونا”…

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