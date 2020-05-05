"العدو الخفي" يجبر محكمة على مرافعة قضائية بالهاتف!

2020/05/05 | 13:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل القضاة فقط عن طريق الهاتف كما يقتصر إصدار الأحكام على الإنترنت - صورة: رويترز

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