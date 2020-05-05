مديرية المرور توقف العمل بالسنويات الكارتونية

2020/05/05 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن ايقاف اصدار السنوات الكارتونية.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تقرر ايقاف العمل بوثائق التسجيل (السنويات الكارتونية) في دوائر تسجيل المرور ب‍بغداد والمحافظات”.واضافت انها “تعتبر وثائق غير رسمية ما عدا وثائق التسجيل الكارتونية النافذة فقط”.

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