صحيفة: روسيا ستبيع العراق انظمة أس 400 بدون تأخير

2020/05/05 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد صحيفة “بلغاريان ميلتاري” البلغارية في تقرير لها ، الثلاثاء، بأنه وطبقا للبيانات المعلنة من وزارة الدفاع الروسية ، فسيتم بيع انظمة الدفاع الجوية الروسية من طراز أس 400 الى العراق دون تأخير بمجرد ان يستعد المسؤولون في بغداد بتقديم طلب رسمي بذلك لصالحهم.وذكرت التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” العراق […]

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