عودة 73 عراقيا من دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي

2020/05/05 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصل الى منفذ سفوان الحدودي غربي البصرة ” اليوم الثلاثاء ” 73 مواطنا عراقيا عبر البر من دولة الكويت كانوا عالقين بسبب وباء كورونا.وذكر مدير ناحية سفوان طالب خليل الحصونة ، خلال تصريح صحفي، أن 73 عراقيا وصلوا منفذ سفوان الحدودي كانوا عالقين في دولة الكويت بسبب توقف حركة السفر نتيجة […]

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