اسعار الدولار تتراجع وسط المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الصين وواشنطن

2020/05/05 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الدولار الأمريكي اليوم مع تعافي أسعار النفط، لكنه استقر أمام اليوان مع موازنة المتعاملين بين التفاؤل المتعلق بالتعافي من كورونا في الصين والمخاوف بشأن تصاعد التوتر مع واشنطن.وفي أستراليا، واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي بما يفوق 64 سنتا، مسجلا 0.6454 دولار أمريكي، بعدما رفع البنك المركزي الأسترالي هدفه لأسعار الفائدة، لكنه توقع […]

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