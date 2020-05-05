2020/05/05 | 13:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور يوم الثلاثاء ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 99 الفا و970 شخصا، وبوفاة 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران6340 شخصا.

واضاف جهانبو في ايجازه للموقف الوبائي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1323 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 99 الفا و 970 حالة لغاية الان بينهم 2685 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 80 الفا و475 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6340 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 519 الف و543 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل 63 حالة وفاة و1323 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل 63 حالة وفاة و1323 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).