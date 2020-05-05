القوات الامنية تشتبك مع داعش وتقتل ثلاثة من عناصره في كركوك

2020/05/05 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اشتبكت قوة أمنية في محافظة كركوك، مع عناصر تنظيم "داعش"، ضمن حملة عسكرية تنفذها القوات الامنية.وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان إن "قوة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة غيده".واضاف البيان: "كما قتل أربع مقاتلين، بينهم ثلاثة من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية، بانفجار عبوة ناسفة، وإطلاق نار مباشر في ناحية الرشاد".

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