تحالف القوى: نوابنا سيصوتون للكاظمي وحكومته ستمضي

2020/05/05 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد تحالف القوى, الثلاثاء , ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستمضي باريحية نيابية خلال جلسة التصويت التي ستعقد مساء غد الأربعاء , مشيرة الى ان نواب الاتحاد سيصوتون لصالح الحكومة.وقالت النائب عن التحالف زيتون الدليمي في تصريح لـ / المعلومة/، إن “جلسة التصويت التي تم تحديدها مساء غد […]

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