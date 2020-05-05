2020/05/05 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، تدمير وكرين لداعش والعثور على مستودع للعتاد في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان قيادة عمليات صلاح الدين وألوية ٤٥و٣٥و ٤٢و٦ بالحشد الشعبي، وخلال تنفيذها العملية العسكرية التي شرعت بها صباح اليوم، ومن أربعة محاور ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية لغرب نهر دجلة، تمكنت […]

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