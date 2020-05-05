2020/05/05 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفضل قفزة لأسهم شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال وسلسلة من تقارير النتائج الإيجابية التي زادت من حالة التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات العزل في اقتصادات كبرى.وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7 بالمئة بعدما مُني بخسائر على مدار ثلاثة جلسات.وكسب سهم توتال 5.8 بالمئة عقب إبقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع إثر نتائج إيجابية للشركات ومكاسب توتال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية ترتفع إثر نتائج إيجابية للشركات ومكاسب توتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).