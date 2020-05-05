2020/05/05 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت وزارة التربية في حكومة الأقليم الكردستانية، بدعم من اليونيسف، قناة فضائية لدعم الاحتياجات التعليمية للأطفال واليافعين في الوقت الذي لا تزال فيه المدارس مغلقة بسبب جائحة “كوفيد-19”.وسوف يحصل ما يُقَدّر عدده بـ 1.5 مليون طفل من تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر (الصف السادس الاعدادي) على المنهج الدراسي الكردي أثناء وجودهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونيسف تدعم انشاء قناة تلفزيونية فضائية للطلاب في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونيسف تدعم انشاء قناة تلفزيونية فضائية للطلاب في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).