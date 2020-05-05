تعرف على مخاطر فيروس كورونا على مرضى الربو

2020/05/05 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن طبيب الأطفال وأخصائي الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو القصبي توخي الحذر بشكل خاص خلال وباء فيروس كورونا.وقال الطبيب “:”يصعب على جميع الأشخاص المصابين بأمراض القصبات الرئوية المزمنة تحمل أي عدوى فيروسية، بما في ذلك تلك التي تصيب الرئتين، وينتمي إليها فيروس كورونا”.وفقًا للخبراء، المصابين […]

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