2020/05/05 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريزان شيخ دلير تؤدي اليمين لعضوية مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريزان شيخ دلير تؤدي اليمين لعضوية مجلس النواب ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريزان شيخ دلير تؤدي اليمين لعضوية مجلس النواب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).