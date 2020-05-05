اعتذارات متأخرة - ماجد الحيدر

2020/05/05 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر اعتذاراتٌ متأخرةشعر ماجد الحيدرأعتذرُ للجنديِّ الذي كانَ منبطحا قربي عندَ الساترِ؛لو لم أحنِ رأسي لأوقدَ سيجارتيلما اخترقتِ الشظيّةُ رأسهُ الذي كان يضجُّ بالفراشاتِبدلا من رأسي...أعتذرُ للعجوزِ التي دخلتْ الى الصيدليةِ بعديلأنني اشتريتُ آخرَ علبةٍ من دواءِ القلب...أعتذَر لكلِّ تلميذٍ أغلقَ الكتابَواضطرَّ للنومِ لأننيسلبتُ منه حصّتَهُ من النورِ

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