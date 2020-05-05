بريطانيا تسجل أعلى وفيات بكورونا في أوروبا

2020/05/05 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه بحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل البلد أعلى حصيلة في أوروبا.

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