2020/05/05 | 13:41 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: مالم تُكذب الرسالة الأمريكية فستعد تدخلا مرفوضا في الشأن العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: مالم تُكذب الرسالة الأمريكية فستعد تدخلا مرفوضا في الشأن العراقي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: مالم تُكذب الرسالة الأمريكية فستعد تدخلا مرفوضا في الشأن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).