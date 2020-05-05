لجنة الأمن النيابية تقترح التنسيق مع روسيا وإيران لدك أوكار داعش

2020/05/05 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت لجنة الامن والدفاع النيابية ثلاث معطيات لتمكين العراق من دك أوكار تنظيم داعش الإرهابي.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في تصريح إن العراق جزء من اللجنة الرباعية للتنسيق الامني والتي تشمل روسيا وإيران وسوريا وماتزال اللجنة مستمرة بعملها في الإطار المعلوماتي لمواجهة خطر داعش، مضيفا أن الاستعانة بالطيران الروسي او الايراني لضرب أوكار داعش ستمكن العراق من القضاء عليه.

وأشار الركابي الى أن معرفة مدى تطور الاوضاع الامنية في البلاد، وامتلاك الحكومة اتفاقا مسبقا مع هذين البلدين، إضافة إلى مدى استعداد روسيا وايران لدعم العراق في هذا الاطار عند الضرورة فأنه يمكن البلد من طلب الدعم الجوي، لافتا الى ان الحديث عن انحسار دور طيران التحالف ادى الى بروز داعش حديث غير دقيق كون العراق شهد هجمات عدة حتى في ظل وجوده.

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