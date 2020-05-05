الحزب الديمقراطي الكردستاني : دعم الكاظمي يتوقف على قضايا مهمة

2020/05/05 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان دعم القوى الكردستانية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتصويت على كابينته الحكومية يتوقف على قضايا مهمة.

وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم إن الاتفاقات التي حصلت بين القوى الكردستانية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، تضمنت ان تكون حصة المكون الكردي أربع وزارات ثلاثة منها مؤكدة، أما الرابعة قد تكون وزير بلا وزارة، مبينا ان حصة الكرد ضمن الاتفاقات هي وزارات المالية والعدل وشؤون الاقليم.

واضاف قاسم، ان تصويت القوى الكردستانية على حكومة المكلف تتوقف على برنامج المكلف ومدى الاستجابة لحفظ استحقاقات المكون الكردي وحصته ومكانته ككيان دستوري، لافتا الى ان هناك ثوابت اساسية في كل الحوارات يتم التركيز عليها.

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