2020/05/05 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، أن تكون الأغلبية داخل مجلس النواب مع تمرير الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال صروط إن هناك اتفاقاً بين غالبية القوى السياسية، والتي تشكل أغلبية داخل البرلمان العراقي على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، خلال جلسة يوم غد الأربعاء..



مبينا ان غالبية الوزراء سيصوت عليهم البرلمان، وتمنح الثقة للحكومة الجديدة، فالوضع على مختلف الاصعدة يضغط على الجميع لتشكيل الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة : الكتل السياسية اتفقت على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة : الكتل السياسية اتفقت على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).