شفاء 85 حالة جديدة من كورونا في الكويت

2020/05/05 | 14:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور «باسل الصباح» اليوم الثلاثاء، شفاء 85 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة.وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى

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