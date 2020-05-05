مسؤول حكومي: اعتقالات فورية لمن لايلتزم بتسعيرة رمضان لاصحاب المولدات الاهلية في ديالى

2020/05/05 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تعميم قرار شامل حيال من لم يلتزم بتسعيرة رمضان لاصحاب المولدات الاهلية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ان “قيادة شرطة ديالى عممت قرار شامل لكل اقضية ونواحي المحافظة يتعلق باعتقال فوري لاي صحاب مولدة اهلية لايلتزم بتسعيرة الامبير خلال شهر رمضان والتي حددت بـ6 الاف دينار”.واضاف الحيالي، […]

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