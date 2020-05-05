روحاني: العراق يشهد محاولات أمريكية لزعزعة الأمن

2020/05/05 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن العراق والمياه الخليجية يشهدان محاولات أمريكية لزعزعة الأمن.وقال روحاني خلال اتصال هاتفي برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إن "هناك محاولات أمريكية في العراق والمياه الخليجية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد الجانبان خلال الاتصال، على "ضرورة تخفيف التوتر في كل ارجاء العالم في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وأن تتحلى العلاقات بين الدول بالحالة الانسانية".وشدد الجانبان على ضرورة "اقرار السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة المشاورات الثنائية في هذا المجال".وبين، ان "إيران تواجه اليوم مشاكل عديدة بسبب تشديد الحظر والضغوط الامريكية حتى في المجالات الطبية".وأعرب روحاني خلال الاتصال عن "تقديره للحكومة اليابانية لما قدمته من مساعدات انسانية الى إيران لمكافحة فيروس كورونا"، مشيرا الى أن "امريكا شددت من حظرها غير القانوني على إيران في ظل انتشار كورونا وتبعاته الاقتصادية الصعبة".وبشأن التوترات في العراق والخليج العربي قال روحاني: "الولايات المتحدة هي البادئ في تصعيد التوتر على الدوام".

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