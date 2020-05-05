2020/05/05 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بإحتراق أكثر من 400 ‪دونم من مزارع الحنطة في مدينة المشخاب بالمحافظة.وقال المصدر، لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن النيران نشبت ظهر اليوم، في أكثر من 400 ‪دونم من مزارع الحنطة في منطقة الأحيمر (الشرته) إحدى ضواحي مدينة المشخاب في محافظة النجف، مشيرا الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحتراق أكثر من 400 ‪دونم من مزارع الحنطة في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحتراق أكثر من 400 ‪دونم من مزارع الحنطة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).