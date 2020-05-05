2020/05/05 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بإحتراق أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في مدينة المشخاب بالمحافظة.
وقال المصدر، لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن النيران نشبت ظهر اليوم، في أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في منطقة الأحيمر (الشرته) إحدى ضواحي مدينة المشخاب في محافظة النجف، مشيرا الى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحتراق أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر، لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن النيران نشبت ظهر اليوم، في أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في منطقة الأحيمر (الشرته) إحدى ضواحي مدينة المشخاب في محافظة النجف، مشيرا الى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحتراق أكثر من 400 دونم من مزارع الحنطة في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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