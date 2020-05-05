الكمارك: العمل مستمر و بشكل انسيابي في مراكز كمرك ام قصر في محافظة البصرة

2020/05/05 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن استمرار انسيابية العمل و بصورة سلسة في مراكزها الكمركية في ميناء ام قصر من خلال تسهيل دخول المواد الغذائية و الأدوية الطبية و تشكيل اللجان لمتابعة فتح الحاويات المتروكة في الميناء .حيث تم فتح ( ٧ )حاويات في مركز كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات

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