2020/05/05 | 14:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلو سهل نينوى يرفضون ترشيح ايفان فائق لمنصب وزيرة للهجرة لهذه الأسباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 14:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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