تشافي يكشف مدى قدرة ميسي على الاستمرار في الملاعب

2020/05/05 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتقد نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، أن زميله السابق في الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيستمر في الملاعب لسنوات عديدة وعلى أعلى مستوى.وأجرى تشافي مقابلة عبر موقع “إنستغرام”، مع زميله السابق في برشلونة، الكاميروني صامويل إيتو، وتطرق خلالها النجمان لعدة أمور، أبرزها إمكانية تدريب تشافي لـ”البارسا” مستقبلا.وقال […]

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