القضاء يستدعي وزير الزراعة للتحقيق معه بخصوص تصريحه حول ’’النبق’’

2020/05/05 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء (05 أيار 2020)، استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني، للتحقيق معه بخصوص تصريحه حول ’’النبق’’.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة، لغرض استيراد مواد غير ضرورية".

وظهر وزير الزراعة، صالح الحسني، في لقاء متلفز، بوقت سابق، وتحدث فيه عن استيراد منتجات زراعية (النبق) و (الثوم) بمبلغ قدره 90 مليون دولار، وتحدث أيضاً عن وجود ضغوط حول فتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية.

بغداد اليوم- متابعة

أميمة عبدي إمرأة في تنظيم داعش، تقف أمام المحكمة في ألمانيا، بعد تجريمها بالانتساب إلى تنظيم داعش، و"استعباد" أو استرقاق فتاة كوردية إيزيدية بعمر 13 عاماً.

ولدت أميمة في هامبورك بألمانيا عام 1984، من أصلٍ تون

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (05 ايارا 2020)، تسيير رحلة برية لنقل 73 عراقياً عالقاً في الكويت إلى البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة ال

بغداد اليوم -بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء (5 أيار 2020)، اقوال متهم قام بقتل مالك مكتب لبيع الفواكه والخضر في علوة جميلة عبر طعنه بسكين داخل شقة في مجمع بسماية السكني.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ا

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