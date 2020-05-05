تسجيل حالة وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

2020/05/05 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء (05 ايار 2020)، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة حالة و...





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