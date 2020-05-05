زراعة النجف: المحافظة باتت تحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل المحلية

2020/05/05 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت مديرية زراعة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن انتاج 2000 طن يوميا من محصول الطماطة في وقت تحتاج المحافظة الى 300 طن فقط.وقال مدير الزراعة مجيد جاسم، إن “النجف لديها موسمين لزراعة الطماطة الاول في شهر كانون الثاني وينتج فيه 2000 طن يوميا والثاني سيبدأ في الايام القليلة القادمة وينتج فيه 1000 […]

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