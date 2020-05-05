هل سباق التسلح المكثف في صالح الولايات المتحدة؟.. هال براندز

2020/05/05 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هال براندز أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن أي اتفاق مستقبلي بشأن الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل الصين.ويعد التحول إلى المفاوضات الثلاثية جزءاً من جهود إدارة ترمب لإعادة صياغة سياسة الحد من التسلح بين الدول العظمى في عصر جديد.المقاربة معقولة وتثبت […]

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