العثور على 8 عبوات ناسفة مسلكة بالكامل غربي بغداد

2020/05/05 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، العثور على 8 عبوات ناسفة مسلكة بالكامل غربي العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد/ اللواء 24 واللواء 54 وخلال واجباً نفذته لتفتيش منطقة اللهيب والهيتاوين في قضاء ابي غريب غربي العاصمة”.واضافت، ان “العملية اسفرت عن العثور على 8 […]

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