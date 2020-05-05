المرور توقف العمل بالسنويات الكارتونية

2020/05/05 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن ايقاف اصدار السنويات الكارتونية.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “تقرر ايقاف العمل بوثائق التسجيل (السنويات الكارتونية) في دوائر تسجيل المرور ب‍بغداد والمحافظات”.واضافت انها “تعتبر وثائق غير رسمية ما عدا وثائق التسجيل الكارتونية النافذة فقط”.

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