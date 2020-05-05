أسهم شركات الطيران الأمريكية تتكبد خسائر فادحة

2020/05/05 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تكبدت أسهم شركات الطيران الأمريكية الرئيسية، خسائر فادحة، حيث تراجعت أسهمها بعدما قال المستثمر وارين بافيت إن شركته تخلصت من أسهم كانت تملكها في أربع شركات طيران أمريكية.ووفقا للمستثمر الأمريكي فقد باعت شركته أسهما في “دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” و”ساوث ويست إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز”.ويرى بافيت، الذي يعد أكثر المستثمرين دهاء، أن […]

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