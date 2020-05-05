2020/05/05 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر من داخل البرلمان: كورونا لن يمنع جلسة التصويت على الحكومة من الانعقاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر من داخل البرلمان: كورونا لن يمنع جلسة التصويت على الحكومة من الانعقاد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر من داخل البرلمان: كورونا لن يمنع جلسة التصويت على الحكومة من الانعقاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).