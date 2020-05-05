مجلس النواب يقرر عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الأربعاء

2020/05/05 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئاسة مجلس النواب، عن تحديد موعد عقد جلسة التصويت على الحكومة.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان ان رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم غد الاربعاء الموافق السادس من ايار الحالي، مضيفا ان موعد عقد الجلسة سيكون في الساعة التاسعة مساء.

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